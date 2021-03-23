انطلاق دورة الإرشاد النفسي والاجتماعي لأئمة الأوقاف بآداب عين شمس

انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لأئمة الأوقاف بكلية الآداب جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف و الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، وأ.د رشا الديدى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تستمر الدورة لمدة ٣ أيام بواقع ١٦ ساعة بداية من اليوم حتى الخميس المقبل.









يقدم التدريب فريق من المتخصصين من قسم علم النفس وعلم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس ويستهدف التدريب (٥٠) من أئمة وزارة الأوقاف.

ومن جانبه قال مصطفى مرتضى في كلمته خلال المحاضرة التى ألقاها ضمن برنامج الدورة بعنوان " مهارات تنمية الولاء والإنتماء لدى أفراد المجتمع " إنه ينبغى على الإمام والخطيب التدرع بسلاح المعرفة والمنهجية في الأفكار .

وأكد أن المنهج العلمي في التفكير يعتمد على الفهم والتفسير والتنبؤ ثم التحكم ، وأن المنهج العلمي لكل العلوم ثابت بينما لكل علم أدواته التى تميزه لذلك يجب على الإمام أو الخطيب أو الواعظ أن يغير أسلوبه وفق الجمهور المخاطب ووفق صفاته وسماته حسب كل فئة من فئات المجتمع، موضحا إن ما ينقصنا هو التأمل الدقيق فعلينا أن نركز في الفهم الكامل قبل الحفظ والتلقين.





وأشار الدكتور مصطفى إلى أهمية فحص التراث وإعادة قرائته وربطه بالمعاصرة بعد إعادة قراءتها هي الأخرى.





كما أكدت الدكتورة رشا الديدى في كلمتها خلال افتتاح الدورة على أهمية هذه الدورة التدريبية في زيادة تثقيف أئمة وزارة الأوقاف في كل العلوم والثقافات خاصة في مجالى الإرشاد النفسي وعلم الإجتماع حتى يتسنى للإئمة الإلمام بطبيعة الجمهور الذي يخاطبه ومكنوناته النفسية لتمكينه من توصيل رسالته بشكل مناسب لهذا الجمهور ، ومن هنا يأتى دور كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في التكاتف مع جميع مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف المنشودة .





وأضافت أن الكلية تزداد بركة وتألقا بوجود الأئمة ورحبت بالسيد محمود فخرى مساعد وزير الأوقاف، وجهود التعاون المشترك ، كما أثنت على الدعم المقدم من إدارة الجامعة على رأسها ا.د محمود المتينى رئيس الجامعة وا.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن إدارة الكلية وعلى رأسها ا.د مصطفى مرتضى عميد الكلية في تسهيل كل الإجراءات من أجل نجاح هذه الدورة التدريبية .

وأوضح الدكتور محمود الفخرانى مساعد وزير الأوقاف أن هذه الدورة التدريبية تأتى في إطار الجهود المبذولة من الوزارة للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة بالوزارة في جميع المجالات، وفي إطار التعاون المشترك من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة والواعظات أيضا، مشيدا بالحفاوة في الإستقبال وحسن الضيافة من جانب المسئولين بالكلية وكذلك الحرص الشديد على تنفيذ الاجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا ، وبرنامج الدورة التدريبية أيضا الذي يتضمن محاضرات مختلفة عن الإرشاد النفسي وعن علم الاجتماع التى سيكون لها بالغ الأثر في إكساب الأئمة خبرة في إعلاء فن الحوار والتعرف علي أنماط السلوك المختلفة حتى يتمكن الإمام من توجيه الخطاب المناسب لكل فئة من فئات الجمهور وبما يتناسب مع كل عصر وكل مكان، وحث الحضور على ترجمة هذه العلوم النافعة إلى سلوك طيب وأخلاق كريمة في الدعوة.





وجدير بالذكر أن فعاليات اليوم الأول تضمنت محاضرة بعنوان " أساليب التعامل مع الشائعات " ألقاها ا.د أحمد خيري أستاذ علم النفس الإكلينيكي بقسم علم النفس بالكلية ، وقد ألقى الضوء على تعريف الشائعات ، والدوافع النفسية وراء اطلاقها وكيفية تعامل الإمام مع الشائعات حيث أن الأئمة يأتون على رأس أولو الأمر في التصدي لانتشارها، وأشار إلى كيفية تجنب انتشار الشائعات، والذي يتحقق من خلال توفير المعلومات الجادة والصحيحة والشفافية وعدم ترك الفرصة للجهلاء لمواجهة ندرة المعلومة بنشر أخبار وأفكار خاطئة، مشيرا إلى أن معظم الشائعات تصدر حول الفنانين وكبار العلماء والمسئولين والصفوة لما لهم من أهمية عند المجتمع ، حيث أن أهمية الشخص أو الحدث هي التى تخلق الاهتمام بالكلام عنه.



