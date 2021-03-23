تحقيق 38% من المستهدف خلال الموجة الـ 17 للإزلات في قنا

تواصل الأجهزة المحلية بـ قنا، لليوم الرابع علي التوالى تنفيذ فاعليات الموجة الـ ١٧ بإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة "طرح النهر" لاستغلالها للصالح العام وخدمة المواطنين وفرض هيبة الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.





أسفرت الحملات حتى الآن عن إزالة ٦٥ حالة تعد من إجمالى ١٧٢ حالة تعد مُستهدف إزالتها تمثل تعديات صارخة وتستوجب الإزالة الفورية بما يتفق مع القانون، ويؤكد هيبة الدولة مع مراعاة البعد الاجتماعي بنسبة تنفيذ بلغت ٣٨ % فى اليوم الرابع من الموجة.





وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن حملات الإزالة تم تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة مستويات الإدارة المحلية وقطاع الرى بالمحافظة، وذلك لاستثمار تلك المساحات فى منافع عامة للدولة تخدم جموع المواطنين وأيضًا فرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن، مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة خط أحمر لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها.





وأشار الداودى إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكذا جميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة.





وكلف محافظ قنا، رؤساء المدن والقرى باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى و الإبلاغ الفورى عن أي حالات تعدى جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات، مؤكدًا اعداد تقرير يومى لموقف الإزالات ورفعها أولًا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.





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