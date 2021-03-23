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حماية المستهلك: حل 58% من مشاكل أولياء الأمور مع باصات المدارس

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:57 م
المهندس أيمن حسام
المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك
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عادل نصار
كشف المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، عن أن 58% من مشاكل أولياء الأمور مع باصات المدارس تم حلها.

وأضاف حسام الدين، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه ننفذ حمالات استباقية وخاصة قبل المواسم المختلفة وقبل شهر رمضان ونأخذ عينات من المخازن المختلفة لنتأكد من المنتج أو السلع.

وأكد الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، أنه تم ضبط أكثر من 72  طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام خلال 3 أيام، مشيرا إلى أنه يأتي لنا سنويا ما يقرب من 170 ألف شكوى، مضيفا أن يتم حل معظمها بالتفاهم.

وفي السياق نفسه أشار حسام الدين، إلى أن متوسط حل الشكوى 16 يوما ونستهدف 9 أيام بنهاية العام.


وأكد أننا نعمل في اطار تنظيمي وليس الشكوى التي تحركنا فقط، موضحا أننا نعمل أمورا خاصة لحماية المستهلك بعيدا عن الشكاوي ونصدر قرارات مختلفة.

وتابع مساعد التموين، إننا نحرر القضايا ضد من يقوم بالببيع أزيد من السعر المدون على العبوة، مضيفا أنه مليون جنية غرامة لمن لا يلبتزم بالسعر المدون على المنتج.

وأضاف حسام الدين، أننا نعمل على تنظيم التجارة الرسمية وتمثل 40%، لافتا إلى أن يجب على المستهلك إلزام التاجر بإصدار الفاتورة، وفي حال عدم الاستجابة يقوم بالإبلاغ عنه حتى لو كان التاجر في حارة.


وقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، إن هناك ثبات في أسعار السلع بالأسواق المصرية وانخفاض في أسعار أخرى خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن كلما يتوافر المنتج أو السلع في الأسواق بكثرة يحدث استقرار في الأسعار. 

وأضاف حسام الدين، أن اليات العرض والطلب تحدد أسعار السلع في الأسواق، مؤكدا أن وزارة التموين لديها مجموعة من الأليات لضبط الأسواق.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، أن السلع الغذائية المعبأة لم ترتفع أسعارها في الأسواق، مشيرا إلى أن تاجر التجزئة ملزم بكاتبة السعر على المنتج.

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