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توك شو

كيف تخرج من صدمة ما بعد الزواج؟.. لايف كوتش يجيب

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:20 م
ايمن فتيحة ، لايف
ايمن فتيحة ، لايف كوتش ومعالج صدمات
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قسم التوك شو
قال ايمن فتيحة ، لايف كوتش ومعالج صدمات ، إن الزواج هو رابطة قوية تُنهي حالة الفردية والانطلاق التي قد تغلِّف حياة الشخص الأعزب إذ يجد نفسه مسؤولًا عن مشارَكة كل لحظاته مع شخص آخَر مرتبط به طوال الوقت، وما لم يكن الحُب قويًا، فإن التخلي عن الفردية قد يكون أمرًا صعبًا بحق.
 
وأضاف "فتيحة"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنة بعد الزواج تهدأ المشاعر الملتهبة التي صاحَبَت فترة الخطوبة وتنزل الأحلام الوردية إلى أرض الواقع لتتلامس مع مشاكل الحياة اليومية. وعندها قد يتساءل الطرفان: “أين ذهَبَ الحب الذي جمَعنا؟ ، مشيرا الى أن الزواج يُخرِج  الطرفين من حالة المثالية والتجمل التي كان يعيشانها أثناء الخطوبة فيرى الزوجان بعضهما كما هما بلا أيّة أقنعة وإن كان الجمال الجسدي هو الرابط الذي جمعهما .

وتابع :" قد يتفاجأ البعض أن الزواج ليس هو العلاقة الحالمة الرومانسية فقط. بل تتشابك في تفاصيله الكثير من المسؤوليات: من طبْخ وتنظيف وغسيل وشراء لمستلزمات البيت وسداد للفواتير. ثم تتزايد الأعباء عند العناية بالأطفال، وحَل مشاكلهم التي لا تنتهي بل تزداد حجمًا مع نموهم وقد ترى الزوجة وقتها أنها أصبَحَت مجرد خادمة لزوجها، والزوج قد يرى أنه أصبح مجرد حافظة مالية لتمويل احتياجات الأسرة.


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