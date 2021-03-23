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فن

جناب العمدة .. إدوارد يكشف عن شخصيته في " نسل الأغراب " | شاهد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:38 م
صدى البلد
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سيد احمد
كشف الفنان ادوارد عن دورة فى مسلسل " نسل الاغراب " ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 


وعلق ادوارد قائلا " جناب العمدة حسيب  .. قريبا #نسل_الاغراب #رمضان٢٠٢١ " .

مسلسل "نسل الأغراب" يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، ويعد هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما.

يذكر أن أخر أعمال إدوارد فى مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

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