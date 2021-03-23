مدير مستشفى عزل بعين شمس: نسبة الشفاء من كورونا تزيد بين الشباب والسيدات

قال الدكتور أسامة اشرف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، مدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس الخاص بعزل مصابي فيروس كورونا أن نسب الشفاء بين مصابي كورونا تتخطى حاجز الـ 95%، وذلك بعد خضوعهم للعزل وتقديم بروتوكولات العلاج المعتمدة.

وأكد الدكتور أسامة خلال تصريحاته لصدي البلد ان نسبة الشفاء تزيد في الشباب وفي السيدات، مشيرا إلى الحالات الخطره في كبار السن لوجود امراض مصاحبه مثل ارتفاع السكر والضغط وأمراض القلب والكبد والكلي.

وأضاف الدكتور اسامة، إن هناك زيادة طفيفة فى استقبال أعداد مصابى كورونا، ولكن هذه الزيادة قبل عودة الطلاب إلى الجامعات والمدارس، مؤكدا أن عودة المدارس والجامعات لم يظهر لها تأثير حتى الآن في زيادة أعداد كورونا.





وتابع أن الوضع داخل مستشفيات العزل بجامعة عين شمس الخاصة بكورونا مطمئن قائلا: "الوضع تحت السيطرة ".





وأكد مدير المستشفى الميداني أنه توجد أعراض جديدة في الموجة الثانية في ثلاثة أجهزة بالجسم وهي "الجهاز التنفسي، أو الهضمي، أو العصبي، منوها أن المستشفى تعالج جميع مرضاها بالمجان دون أي مصاريف علاجية، موضحا أن المستشفى يوفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة.





وأشار إلى أن المستشفى الميداني يحتوي على 176 سريرا، بينها 11 في وحدة العناية المركزة للحالات التي تحتاج إلى ذلك، ويستقبل المستشفى الحالات المتوسطة والحالات غير الملائم لها العزل المنزلي.









وشدد مدير المستشفى الميداني على ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أي شخص يعاني من مشاكل صحية مثل السخونة والرشح أو ما يشبه أعراض البرد.





وأشار الدكتور أسامة أشرف الي الأعراض التي تأكد من الإصابة بفيروس كورونا وهي كالاتي :





الجهاز العصبي

_ صداع

_ الآم العظام والعضلات والمفاصل

_ فقدان حاستي الشم والتذوق





الجهاز الهضمي

_ الآم بالبطن

_ قئ مستمر

_ اسهال حاد





الجهاز التنفسي

_ نهجان

_ كحه مستمره نقص الاوكسجين

_ الآم بالصدر