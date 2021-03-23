نائبة بـ الشيوخ: إيقاف البث الفضائي للقنوات الإقليمية خطأ كبير

قالت النائبة، فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، إن مصر لا تزال فى حاجة كبيرة إلى البث الفضائى للقنوات الإقليمية، مشيرة إلى أن هناك أعدادًا غفيرة من المواطنين يعتمدون اعتمادًا كليًا وأساسيا على الإذاعة والتلفزيون والمحطات والقنوات الأرضية.





وأكدت "النقاش" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المسارعة إلى إيقاف البث الفضائي للقنوات الإقليمية، أو تقليص إمكانياتها بمثابة خطأ كبير، معقبة "إيقاف البث الفضائي لأسباب اقتصادية فقط خطأ كبير، لأن هذه القنوات لها أدوار كبيرة جدًا من الناحية الثقافية، والاجتماعية، وبالتالى يفضل مناقشة تطوير هذه المؤسسات وليس الاستغناء عنها"، وهذا وفقًا لرأيها الشخصي.





وطالبت عضو مجلس الشيوخ بعقد ورشة عمل تناقش وضع هذه المؤسسات من كل الزوايا الثقافية والاجتماعية، وكذا الاقتصادية، وعدم النظر لها من زاوية واحدة فقط.





جاء ذلك بعد أن تقدمت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، للمستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، بشأن إيقاف البث الفضائي للقنوات الإقليمية بدءًا من القناة الثالثة وحتى القناة السابعة والاكتفاء بالبث الأرضي، مؤكدة أنه بالرغم من الأزمات التي تمر بها إلا أنه لابد من البحث عن بعض الحلول الموضوعية والعملية التي يمكن أن تكون مفتاحًا لحل إحدى تلك الأزمات التي تعصف بهذا الكيان العريق الذي يعد هو الأيقونة الأساسية والرئيسية للإذاعة والإعلام الوطني.





وأوضحت "حلاوة"، أنه بالرغم من أن هناك آلاف بل مئات الآلاف من الدولارات التي تقوم الدولة بسدادها نظير إشارة البث الفضائي التي تحصل عليها القنوات الإقليمية، إلا ان تلك القنوات لا تحصل على نسبة مشاهدات متوسطة حتى، فنسبة المشاهدات بتلك القنوات وتحديدًا بدءًا من قناة القاهرة وهي القناة الثالثة أرضي، وقناة الاسكندرية وهي الخاصة بالقناة الخامسة التى تبث ارضيا من محافظة الاسكندرية، وقناتى الصعيد وطيبة التى تبث ارضيا من الصعيد، وقناة القنال والتى تبث ارضيا من الاسماعيلية، وقناة الدلتا والتى تبث ارضيا من طنطا محافظة الغربية، ضعيفة للغاية بل تكاد تكون منعدمة.





وأكدت عضو مجلس النواب، أن في حين ان هناك العديد من الأزمات الأخرى التي يمكن ان يتم حلها بقطاع الإذاعة والتليفزيون من خلال المبالغ التي تدفع بالعملة الصعبة نظير الحصول على بث فضائي لهذه القنوات مثل ( تحديث المعدات – استحداث تقنيات تصوير وإذاعة متطورة – تدريب وتأهيل كوادر إعلامية وإذاعية بشكل فني يواكب تطورات العصر ....إلـــــــــخ.





وأشارت البرلمانية، إلى أنه لا حاجة لاستمرار البث الفضائي للقنوات المذكورة وتوفير المبالغ التي تقوم الدولة بسدادها نظير ذلك البث لتطوير باقي القنوات والبرامج المحلية الأخرى واستحداث أساليب وآليات وتقنيات عمل تواكب الطفرة لتكنولوجية والتقنية الهائلة الحاصلة في القنوات الخاصة.





وطالبت النائبة، بوقف البث الفضائي للقنوات الإقليمية بدءًا من القناة الثالثة وحتى القناة السابعة والاكتفاء بالبث الأرضي.