ندمانة وهشيل 3 سنتيمتر.. نهاية مأساوية لفتاة حقنت شفايفها بالفيلر.. فيديو

أجرت الإعلامية ريهام سعيد حوارًا مع فتاة قامت بنفخ شفايفها بطريقة خاطئة مما أدى إلى منع وصول الدم إلى جزء من الشفايف، واضطرت الفتاة لا ستئصال جزء من شفايفها نتيجة الحقن الخاطئ للفيلر في الشفايف.





وقالت الفتاة في حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج "صبايا الخير" المُذاع على قناة "النهار": "سمعت عن دكتورة تجميل تقوم بحقن البوتكس والفيلر حصلت على موعد معها لحقن الفيلر في الشفايف بتقنية جديدة".





وأضافت الفتاة: "حصلت على حقنة في أول جلسة ثم توجهت لها بعد 3 أيام وحصلت على حقنة تانية وفي أثناء الحصول على الحقنة شعرت بألم كبير وشفايفي ازرقت بشكل كبير ثم شعرت بوجع كبير وحاولت التواصل مع الدكتورة وقالوا لي مفيش موعد مع الطبيبة إلا بعد شهر".





وتابعت الفتاة: "توجهت إلى الطبيبة بعد يومين وقامت بمحاولة لإزالة الورم والزرقان ولكنها قالت لي إن الألم طبيعي ثم تواصلت مع أطباء آخرين وقالوا لي إن هناك شيئاً خاطيئاً حدث في عملية حقن الفيلر في الشفايف".



