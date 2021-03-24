للمصريين والوافدين .. تعرف على شروط التقديم للدراسات العليا بإعلام القاهرة

كما أوضحت الكلية الدبلومات المهنية التي تقدمها في مختلف المجالات والتخصصات لطلاب الدراسات العليا المتقدمين لها ، وتتمثل في الدبلومات الاتية :-





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تتلقى كلية الإعلام بجامعة القاهرة الكثير من طلبات الالتحاق بالدراسات العليا للحصول على درجتي الماجيستير والدكتوراه ، كما يقوم العديد من الطلاب بالتقديم في الدراسات العليا بالكلية بالدبلوم والماجيستير المهني .وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" الاوراق المطلوبة للتقديم وشروط الالتحاق ، وتتمثل الأوراق المطلوبة في الاتي :-- شهادة المؤهل الدراسي للطالب (بكالوريوس – ليسانس) أو ما يعادلها من المجلس الأعلى لللجامعات ، بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهاداة الخاصة بهم من جامعة خاصة .-‏ شهادة ميلاد حديثة للطالب .-‏ شهادة المؤهل معادلة من المجلس الأعلى للجامعات للطلاب الوافدين .-‏ عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب .-إقرار + طلب الالتحاق ، ويصرف مجانًا من الكلية .-‏خطاب من السفارة (بالنسبة للطلاب الوافدين) .-‏شهادة خلو الطالب من مرض الإيدز (خاص بالطلاب الوافدين فقط) .-‏استمارة بيانات + استمارة معلومات (خاصة بالطلبة الوافدين) وتصرف من الكلية .-‏ كما يجب على الوافدين التصديق على الشهادات الرسمية الخاصة بهم من الخارجية المصرية .- دبلوم أخلاقيات الإعلام وتشريعاته .- دبلوم إدارة الإعلام واقتصادياته باللغة الانجليزية .- دبلوم إدارة الإعلام واقتصادياته باللغة العربية .- دبلوم الإنتاج التليفزيوني .- دبلوم الاتصال السياسي .- دبلوم التسويق الالكتروني .- دبلوم الصحافة الرقمية .- دبلوم الاعلام الرقمي والأمن المعلوماتي .- الماجستير المهني في علوم الإعلام .ويحصل خريجي هذه الدبلومات على درجة الماجستير المهني في الإعلام في تخصصات (علوم الإعلام بنظام التعلم الالكتروني - الماجستير المهني في الاتصال السياسي - الماجستير المهني في الانتاج التلفزيوني) كما يحصل الطلاب أيضا على شهادة معتمدة من كلية الإعلام بجامعة القاهرة في التخصصات الخاصة بها .وكانت كلية الاعلام بجامعة القاهرة قد أعلنت عن انطلاق المنتدى الخاص بالاعلام والتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ يوم الخميس الماضي ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية ومقررة المنتدي الدكتورة ليلى عبد المجيد .حيث أوضحت الدكتورة هويدا مصطفى إن هذا اللقاء يعد الأول لفعاليات المنتدى الذي سينعقد في الخميس الثالث من كل شهر بهدف مساندة خطة الدولة الخاصة بالتنمية المستدامة وتطوير الاداء الاعلامي الخاص بها حتي يصبح الاعلام شريكا فاعلا في ذلك .