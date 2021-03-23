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فن

نقل الموجي الصغير إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:41 م
صدى البلد
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خالد صواف

أعلنت غنوة الموجي  ابنة الموسيقار محمد الموجى، عن نقل شقيقها الملحن محمد أمين الموجى الملقب بـ "الموجي الصغير" للعناية المركزة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

 

وكتبت غنوة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي  فيس بوك "ربنا يشفيك يا أخويا، كان في العناية المركزة في مستشفى المعادي، بسبب تليف كبد ودوالي المرئ، ومن داخل المستشفى أصيب بكورونا، وهو الآن انتقل للعزل في مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور".


وفى تصريحات تليفزيونية سابقة قال الموجي الصغير، ، إن أهم وأبرز الأغنيات التي تذكرنا بشهر رمضان هي أغنية رمضان جانا ووحوي يا وحوي وأهلا شهر الصوم، بالإضافة إلى الأعمال الفنية التي لحنها والده الموسيقار الكبير محمد الموجي، مشيرا إلى أن بداية والده كانت مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في أغنية الرضا والنور، وتم عمل 11 دعاء دينيا مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، مشيرا إلى أنه كان من المقرر عمل 30 دعاء، ولكن الفنان عبد الحليم حافظ كان يمر بوعكات صحية ولم يستطع أن يستكمل.

 

 

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