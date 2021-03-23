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تعليم

بالصور.. ننشر خريطة توزيع مقررات امتحان شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:27 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خريطة توزيع مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل للصفوف الأول والثاني الثانوي بالعام الدراسي الحالي 2020 / 2021.

وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا عاجلًا موجهًا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خلال هذا البيان، طرق وضوابط تقييم المواد الأساسية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 بالمدارس الرسمية والخاصة.

وفي هذا الإطار قالت وزارة التربية والتعليم "يعقد لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة ويكون الامتحان ورقيًا (اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق) على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت)".

وشددت على أن يزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلًا عن الكتاب المدرسي.

وبالنسبة لدرجة الفصل الدراسي الثاني قالت وزارة التربية والتعليم أنها تمثل ١٠٠٪ من الدرجة العظمى للمادة ، وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري شهر مايو وأبريل. 

بالصور.. ننشر خريطة توزيع مقررات امتحان شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي
بالصور.. ننشر خريطة توزيع مقررات امتحان شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي
بالصور.. ننشر خريطة توزيع مقررات امتحان شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي
بالصور.. ننشر خريطة توزيع مقررات امتحان شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي
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