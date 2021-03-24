زكي عبد الفتاح : مشكلة مصطفى شوبير هي والده.. وأطالبه بالرحيل عن الأهلي

أشاد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق بقدرات مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأوليمبي .





وأضاف عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : مصطفى شوبير يتمتع بشخصية قوية وتنبأت له بمستقبل باهر منذ فترة طويلة ، لكن مشكلته الكبرى هي أنه نجل الكابتن أحمد شوبير .





واختتم عبد الفتاح : أطالب مصطفى شوبير بالرحيل عن الأهلي للحصول على فرصة حقيقية في المشاركة ، والخروج من ظل محمد الشناوي ، فبالتأكيد فرص شوبير ستكون صعبة في وجود الشناوي .





وأكد غريب، فى تصريحات سابقة أن اللاعب انضم للمعسكر باعتباره أحد العناصر الأساسية التي انضمت لمعسكرات سابقة للمنتخب.





وتساءل غريب عن سبب افتعال الأزمة في المعسكر الحالى رغم أن الحارس سبق أن انضم لأكثر من معسكر سابق سواء في مصر أو خارجها، ولفت غريب إلى أنه يطبق العدالة في اختيارات اللاعبين ولا يجامل أحدا ولا يظلم أحدا لأى حسابات مهما كانت.