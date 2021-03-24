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الصحة: لقاح كورونا بالمجان حتى الآن.. وتصنيع لقاح سينوفاك في مصر قريبا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:13 ص
لقاح كوورنا
لقاح كوورنا
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هاني حسين
قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه حتى الآن لا يوجد رسوم للحصول على لقاح كورونا في مصر.

وأضاف محمد عبد الفتاح في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "تم افتتاح 33 مركز تلقي لقاح كورونا في محافظة القاهرة وتبدأ العمل من الغد".

وتابع محمد عبد الفتاح "سوف يتم تصنيع لقاح سينوفاك في مصر قريبا من أجل تأمين حصة مصر من اللقاحات والتصدير لأفريقيا".

ولفت محمد عبد الفتاح "قد يقوم الأطفال بنقل عدوى كورونا ولا تظهر عليهم أعراض نتيجة المناعة الكبيرة التي يتمتع بها الأطفال"، مضيفا "أي لقاح متواجد في مصر تم التأكد من أمانه وفاعليته".

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