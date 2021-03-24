مصطفى الفقي : الموقف المصري في أزمة سد النهضة متوازن .. فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي إن إ ثيوبيا لا تعترف بالحق التاريخي لمصر والسودان في مياه النيل، مؤكدًا أن الجانب الإثيوبي يحاول إثارة أزمة مع السودان.





وأضاف "الفقي" خلال لقاء له لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر، أن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا لا يمكن أن تؤخذ على أنها حسنة النية.





وتابع المفكر السياسي أنه لا يمكن استبعاد مواجهة مباشرة بين السودان وإثيوبيا ، مؤكدًا أن العلاقة بين القاهرة والخرطوم فى أفضل حالاتها.



