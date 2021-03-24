الشيشة تنقل العدوى.. الصحة العالمية: جائحة كورونا أثرت سلبا على مكافحة الدرن

قال الدكتور عصام المغازى مستشار منظمة الصحة العالمية واستشاري الأمراض الصدرية، إن مرض الدرن يتسبب في فقدان الشهية وفقدان الوزن بشكل كبير ويحدث تغيرات في الأنسجة.
وأضاف عصام المغازي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن مرض الدرن قديم تم العثور عليه في مومياوات الفراعنة وهو مرض معد ويصيب الرئة بنسبة 90% ويصيب باقي اجزاء الجسم بنسبة 10% ".
وتابع عصام المغازي:" تنتقل عدوى الدرن عن طريق الرذاذ اثناء السعال او العطس ".
واكمل عصام المغازي:" الشيشة التي يتم استخدامها بين اكثر من شخص تنقل الأمراض التي تنتقل عن طريق الفم مثل الدرن وفيروس كورونا".
ولفت عصام المغازي:" جائحة كورونا أثرت بشكل سلبي على مكافحة مرض الدرن مما يقلل من فرص علاج مرض الدرن في كافة انحاء العالم ، وفيروس كورونا في عام هدم جهود 12 عام في مواجهة الدرن".