المميز المبدع .. تامر مرسي يهنئ أحمد رزق بعيد ميلاده

هنأ المنتج تامر مرسي، الفنان أحمد رزق ، بعيد ميلاده الـ45، والذي احتفل به أمس الثلاثاء.





ونشر تامر مرسي صور للنجم احمد رزق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق قائلا : "‏في عيد ميلاد المميز المبدع أحمد رزق كل سنة وهو مبدع ، وبالمناسبة دي حبينا نفكركوا بمسلسله في يوم وليلة اللي بيتعرض حاليًا علي قناة ON الساعة ٧:٣٠ مساءً 👀❤‎#أحمد_رزق".





يحتفل اليوم الفنان أحمد رزق بعيد ميلاده ، إذ إنه من مواليد 23 مارس عام 1976، ويعد واحدًا من أهم الكوميديانات الموجودين على الساحة الفنية.





بدأ حياته الفنية بمسرحية الجميلة والوحشين مع الفنانة ليلى علوي عام 1996 ثم شارك بعدها في فيلم ست الستات عام 1998، ومسلسل الرجل الآخر فى العام ذاته لينطلق بعدها فى عدد من البطولات السينمائية كان أولها فليمى علشان ربنا يحبك وفيلم ثقافى.





وكشف رزق انه على الرغم من قيامه ببطولة فيلم علشان ربنا يحبك إلا أنه لم يفهم العمل ، مؤكدًا انه وافق على الفيلم لانه كان بمثابة حبل إنقاذ بسبب حالة الإحباط التى كان يمر يها ، مؤكدًا انه لم يندم على العمل .





وتسبب أحمد رزق- بحسب تصريحاته- فى غضب كل من بعض أعضاء نقابة التمريض حين قدم مسلسله " ازى الصحة " ، وهو الأمر ذاته مع نقابة المرشدين السياحيين بسبب اعتراضهم على مسلسل هيما ، مؤكدًا أنه لم يقصد ان يغضبهم .





أحمد رزق تزوج من سيدة مغربية من خارج الوسط الفنى بعد ان تعرف عليها عن طريق إحدى الفنانات المصريات ، وأنجب منها ثلاثة أطفال هم عمر ويحيى وحمزة .