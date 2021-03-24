بعد وفاة الشيخ حمدان بن راشد.. قرارات عاجلة لـ ديوان حاكم دبي

نعى ديوان حاكم دبي بالإمارات اليوم الأربعاء، وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.





وقال الديوان في بيان له: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي ديوان حاكم دبي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الأربعاء".





وأضاف: "نظرًا للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية؛ ستقتصر صلاة الجنازة على الفقيد على أفراد العائلة فقط.. كما ستقام صلاة الغائب عليه اليوم عقب صلاة المغرب في عموم مساجد الدولة".





وبحسب البيان، أعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام؛ اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة ثلاثة أيام؛ بدءًا من غد الخميس وحتى السبت المقبل.





وتوفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية الإماراتي ونائب حاكم دبي، عن عمر ناهز 76 عامًا.





وأمر الرئيس الإماراتي، خليفة بن زايد آل نهيان، بتنكيس الأعلام في الدولة ابتداء من اليوم وحتى السبت المقبل، وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام.





يذكر أن الشيخ حمدان قضى ثلاثة أرباع من عمره ومسيرته وزيرًا ومسئولًا عن عدة مؤسسات في حكومات الإمارات المتعاقبة، وهو شقيق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم إمارة دبي.





وشغل الشيخ حمدان منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 ديسمبر 1971 بعد 7 أيام من إعلان الاتحاد.