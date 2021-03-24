ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد وفاة الشيخ حمدان بن راشد.. قرارات عاجلة لـ ديوان حاكم دبي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:54 ص
وزير المالية الإماراتي
وزير المالية الإماراتي
Advertisements
شيماء مصطفى
نعى ديوان حاكم دبي بالإمارات اليوم الأربعاء، وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

وقال الديوان في بيان له: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي ديوان حاكم دبي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الأربعاء".

وأضاف: "نظرًا للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية؛ ستقتصر صلاة الجنازة على الفقيد على أفراد العائلة فقط.. كما ستقام صلاة الغائب عليه اليوم عقب صلاة المغرب في عموم مساجد الدولة".

وبحسب البيان، أعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام؛ اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة ثلاثة أيام؛ بدءًا من غد الخميس وحتى السبت المقبل.

وتوفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية الإماراتي ونائب حاكم دبي، عن عمر ناهز 76 عامًا.

وأمر الرئيس الإماراتي، خليفة بن زايد آل نهيان، بتنكيس الأعلام في الدولة ابتداء من اليوم وحتى السبت المقبل، وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام.

يذكر أن الشيخ حمدان قضى ثلاثة أرباع من عمره ومسيرته وزيرًا ومسئولًا عن عدة مؤسسات في حكومات الإمارات المتعاقبة، وهو شقيق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم إمارة دبي.

وشغل الشيخ حمدان منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 ديسمبر 1971 بعد 7 أيام من إعلان الاتحاد.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحف الإماراتية.. إجراء أكثر من 151 ألف فحص ضد كورونا.. إدانة استهداف الحوثيين للمملكة السعودية.. استمرار نظام التعليم عن بعد لمدة 3 أسابيع بسبب كوفيد 19

اجتماع خلوة وزارية في الإمارات غدًا برئاسة محمد بن راشد.. لهذا السبب

وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن عمر يناهز 76 عامًا

رائد الاقتصاد والعمل الإنساني ومحب لتربية الخيول.. من هو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم فقيد الإمارات

الإمارات تنكس الأعلام وتعلن الحداد على الشيخ حمدان بن راشد

ولي عهد أبو ظبي ناعيا حمدان بن راشد: أحد رجالات الإمارات المخلصين

ترشيحاتنا

هربت لتهاجم حارسها.. باندا ضخمة تسبب الذعر في حديقة حيوان

قبل عرضه في رمضان.. 10 صور من مسلسل نسل الأغراب

الجراحة الثالثة اليوم .. رحلة حورية فرغلي مع العمليات

الكويت .. قرار جديد من النيابة بشأن عدد من المشاهير المتهمين بغسيل الأموال‎

طقس السعودية اليوم.. تحذير شديد اللهجة لـ 6 مناطق

ضحية تحرش مترو الأنفاق : الجرأة اللي أنا فيها دي من خطيبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عرضه في رمضان.. 10 صور من مسلسل نسل الأغراب

علماء روس يدرسون طفرة جديدة لسلالة فيروس كورونا في جنوب إفريقيا

بمناسبة يومه العالمي.. إحصائيات عن مرض السل وجهود القضاء عليه عالميًا