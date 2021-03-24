الإسكان : العاصمة الإدارية ليست خاصة بفئة معينة.. فيديو

أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن العاصمة الإدراية ليست خاصة بفئة معينة ويوجد بها اسكان لجميع الفئات، لافتًا إلى أن العاصمة الإدارية جزء من مخطط الدولة الاستراتيجي للتنمية العمرانية الشاملة.





وأضاف عباس، خلال لقاء خاص ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " ام بى سي مصر"، أنه جارٍ تسليم الوزارات لمبانيها في العاصمة الإدارية الجديدة، لتنتقل للعمل هناك مع بداية شهر يونيو المقبل، لافتًا إلى أن العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة يتم على مدار 24 ساعة وتم الانتهاء من الحى الأول لهيئة المجتمعات.





وأكد أن المبانى الحكومية كلها بالكامل اصبحت جاهزة، مشيرًا إلى أنه يتم العمل مع مراعاة الإجراءات الاحترازية اثناء العمل بالعاصمة الادارية، منوهًا بانه تم الانتهاء من 25 ألف وحدة خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية.





وتابع أن الموظفين سيتم نقلهم فى العاصمة الإدارية الجديدة قريبًا جدًا بنهاية 30 يونيو سيبدأ الانتقال التدريجى للعاملين فى أول يوليو القادم، مشيرًا إلى أنه تم توفير تيسيرات للعاملين فى لعاصمة الإدارية وتوفير شقق سكنية لهم وبدل سكن.





واوضح أن هناك 20 ألف وحدة فى مدينة بدر موفرة للعاملين فى الحكومة، منهم 10 الاف وحدة منتهية بالكامل، بالإضافة إلى الأحياء السكنية الموجودة فى العاصمة.