ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اتجار في العملة.. ضبط شخص اشترك مع آخر فى تجميع أموال العاملين بالخارج

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:51 م
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول الأجنبية" ، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة من خلال أحدهما بالعملة الأجنبية ، وإرسالها للآخر على حسابه بإحدى البنوك والذى يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بحجم تعاملات 6 ملايين جنيه.. ضبط شخص لقيامة بتجميع مدخرات العاملين في الخارج

بحجم تعاملات 2 مليون جنيه.. ضبط عامل اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات العاملين بالخارج

ضبط شخص اشترك مع شقيقه فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج

ضبط شخص اشترك مع شقيقه فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج

ضبط شخص لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج

ضبط شخص يتاجر في أموال العاملين بالخارج بالسوق السوداء

ترشيحاتنا

هل يسمع الميت من يزوره في قبره ؟

طقس السعودية اليوم.. تحذير شديد اللهجة لـ 6 مناطق

المشاهد الأولى من مسلسلات رمضان 2021.. الاختيار 2 ونسل الأغراب

هل يشترط الطهارة والوضوء عند زيارة المقابر ؟

محافظ القاهرة يكشف مصير المباني الحكومية بعد الانتقال لـ العاصمة الإدارية

قولي لأحمد الحلقة الرابعة.. عمر الشناوي في غيبوبة سكر.. وهنا الزاهد مخطوفة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في سن الـ 75.. إطلالات تبرز أنوثة نادية الجندي

جيب تطرح رانجلر ماجنيتو الكهربائية.. صور

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: تغير حاسة الشم تؤثر على 47% من متعافي فيروس كورونا.. ونصائح للحماية من العاصفة الترابية والوقاية من الأمراض