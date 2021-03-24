في اليوم العالمي له.. تعرف على أهم أعراض السل

وكشفًا لما قدمه موقع mayoclinic إليكم ابرز أعراض السل ...

على الرغم من أن جسمك قد يأوي البكتيريا المسببة لمرض السل (TB) ، إلا أن جهازك المناعي يمكن أن يمنعك عادةً من الإصابة بالمرض. لهذا السبب ، يميز الأطباء بين:









السل الكامن

في هذه الحالة ، تكون مصابًا بعدوى السل ، لكن البكتيريا تبقى في جسمك في حالة غير نشطة ولا تسبب أي أعراض، السل الكامن ، الذي يُطلق عليه أيضًا مرض السل الخامل أو عدوى السل ، ليس معديًا، ويمكن أن يتحول إلى مرض السل النشط ، لذا فإن العلاج مهم للشخص المصاب بالسل الكامن وللمساعدة في السيطرة على انتشار مرض السل، يقدر أن 2 مليار شخص يعانون من مرض السل الكامن.









السل النشط

تجعلك هذه الحالة مريضًا ويمكن أن تنتشر في معظم الحالات للآخرين، ويمكن أن يحدث في الأسابيع القليلة الأولى بعد الإصابة ببكتيريا السل، أو قد يحدث بعد سنوات.









تشمل علامات وأعراض السل النشط ما يلي:





سعال يستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر

سعال الدم

ألم في الصدر ، أو ألم مع التنفس أو السعال

فقدان الوزن غير المقصود

إعياء

حمى

تعرق ليلي

قشعريرة

فقدان الشهية









ويمكن أن يؤثر السل أيضًا على أجزاء أخرى من الجسم ، بما في ذلك الكلى أو العمود الفقري أو الدماغ، عندما يحدث السل خارج رئتيك، تختلف العلامات والأعراض وفقًا للأعضاء المصابة، على سبيل المثال ، قد يسبب لك السل في العمود الفقري ألمًا في الظهر ، وقد يتسبب السل في كليتيك في ظهور دم بالبول.



