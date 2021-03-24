التعليم ترسل كتابا دوريا سريا للمديريات عن نظام تصحيح امتحانات اولى وثانية ثانوي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف ترسل للمديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية ، كتابا دوريا ينص على تعليمات واضحة لتوضيح نظام تصحيح البابل شيت الخاص بإمتحانات الصففين الاول والثاني الثانوي ، و معايير وضع الاسئلة.





وشدد وزير التربية والتعليم ، على أن تفاصيل هذا الكتاب الدوري كلها لابد ان تظل داخل منظومة التعليم فقط ، وليس للنشر العام لاسباب تأمينية واضحة.





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وكان قد وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة جديدة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وذلك بخصوص استخدام الكتب أو الأجهزة الإلكترونية في امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي.





وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني "يمنع دخول الأجهزة الإلكترونية في اللجان المدرسية "لمنع ظاهرة الغش" باستخدام هذه الأدوات أما "الثانوية العامة" سوف تسمح بدخول التابلت لأن امتحاناتها إلكترونية ولكن في بيئة تكنولوجية تمنع الدخول على الانترنت.





وأضاف وزير التربية والتعليم "نظرا لاننا لم نطبع كتب ورقية هذا العام وبالتالي "لا يملك كل الطلاب هذه الكتب" ، وهذا يتنافى مع تكافؤ الفرص في هذه الحالة، ولذلك سوف توفر الوزارة المعلومات المرتبطة بالامتحان في ورقة خاصة لكل الطلاب يتم إعدادها من المركز القومي للامتحانات وارجو ان نثق في قدرتنا على هذا بما يتناسب مع اسئلة الامتحان علما بان هذا يتم تطبيقه على كل الطلاب".