الدراسات الأفريقية العليا تقيم حفلا لتأبين عميد الكلية الأسبق

تقيم كلية الدراسات الإفريقية العليا تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرةو برئاسة الدكتور عطيه الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية حفلا لتأبين المرحوم الدكتور محمد نوفل عميد كلية الدراسات الافريقية العليا الاسبق يقام الحفل يوم الثلاثاء القادم الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١ في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية.



