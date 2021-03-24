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كرم جبر: الأكواد الإعلامية تحدد النشر فى قضايا المرأة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:18 م
كرم جبر
كرم جبر
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عادل نصار
قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الأكواد الاعلامية هى التى تحدد النشر فى قضايا المرأة، و منها أن تظهر علمها و أدبها و فنها ،و يجب التعامل مع المرأة ككيان و ليس كجسد .

و أضاف "جبر"  خلال لقائه فى  برنامج "السفيرة عزيزة " أنه انتشر فى السنوات السابقة عدة فتاوى تتيح نكاح الصغيرات فى سن التاسعة ، موضحا أن مثل هذه الفتاوى هى التى تؤدى إلى إرتفاع نسب الطلاق فى المجتمع، و تلحق بالمرأة إهانة بالغة، معقبا "ان الاسلام كرم المرأة أعظم تكريم ".

أكد "جبر" أننا يجب أن نسخر علمنا و فكرنا لإفادة المجتمع،و ان المجتمع الحقيقي هو الذى يركز على المرأة المقهورة و المعيلة .

وأضاف أنه يتضامن مع الشيخ خالد الجندى فى قيادته لمعركته ضد الطلاق الشفوى، مضيفآ أنه لا يصح أن يتوقف مصر الزوجة و الأطفال على لحظة غضب من الزوج،

ونوه إلى أنه لابد من تحديد سن قانونى للزواج، لكي نحد من زواج الصغيرات و سوف ينقذ هذا الكثير من الفتيات فى القرى.
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