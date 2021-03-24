كرم جبر: الأكواد الإعلامية تحدد النشر فى قضايا المرأة

قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الأكواد الاعلامية هى التى تحدد النشر فى قضايا المرأة، و منها أن تظهر علمها و أدبها و فنها ،و يجب التعامل مع المرأة ككيان و ليس كجسد .





و أضاف "جبر" خلال لقائه فى برنامج "السفيرة عزيزة " أنه انتشر فى السنوات السابقة عدة فتاوى تتيح نكاح الصغيرات فى سن التاسعة ، موضحا أن مثل هذه الفتاوى هى التى تؤدى إلى إرتفاع نسب الطلاق فى المجتمع، و تلحق بالمرأة إهانة بالغة، معقبا "ان الاسلام كرم المرأة أعظم تكريم ".





أكد "جبر" أننا يجب أن نسخر علمنا و فكرنا لإفادة المجتمع،و ان المجتمع الحقيقي هو الذى يركز على المرأة المقهورة و المعيلة .





وأضاف أنه يتضامن مع الشيخ خالد الجندى فى قيادته لمعركته ضد الطلاق الشفوى، مضيفآ أنه لا يصح أن يتوقف مصر الزوجة و الأطفال على لحظة غضب من الزوج،



