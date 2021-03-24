ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:37 م
حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements
عادل نصار
كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.

 
وقال شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، إن العاصفة الترابية التي ضربت مصر انتهت، والرياح ستهدأ على كل مصر من الغد باستثناء المناطق الغربية.


وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد سوف تعيش أجواء مستقرة بداية من الغد وستكون هناك فرص سقوط امطار على بعض مناطق السواحل الشمالية، لافتا إلى أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حتي منتصف الاسبوع المقبل. 


وأكد ان الأجواء شبه مستقرة على كل محافظات الجمهورية، والطقس سيكون لطيفا نهارا باردا ليلا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وارد حدوث تقلبات.. الأرصاد الجوية تكشف طقس الأيام المقبلة

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر من موجة حارة.. ودرجة الحرارة تصل إلى 33

الأرصاد تكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية ..فيديو

ترشيحاتنا

المقاصة يعتمد جهاز الكرة الجديد رسميا.. وسراج متحدثا رسميا للنادي

الأرصاد تكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية ..فيديو

علاء عبد العزيز يكشف قائد منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

إلغاء الموائد ومنع الاعتكاف.. إجراءات سعودية عاجلة خلال شهر رمضان

السعودية.. خطة عاجلة لمواجهة كورونا خلال شهر رمضان

دائما في قلوبنا يا ملك.. صفحة الأهلي تغازل محمد منير بعد تراجعه عن تشجيع الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. يسرا تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

بـ الأسود الكاجوال.. نيللي كريم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

طريقة عمل فتة الحمص الشهية.. خطوة بخطوة