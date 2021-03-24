الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.





وقال شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، إن العاصفة الترابية التي ضربت مصر انتهت، والرياح ستهدأ على كل مصر من الغد باستثناء المناطق الغربية.









وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد سوف تعيش أجواء مستقرة بداية من الغد وستكون هناك فرص سقوط امطار على بعض مناطق السواحل الشمالية، لافتا إلى أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حتي منتصف الاسبوع المقبل.









وأكد ان الأجواء شبه مستقرة على كل محافظات الجمهورية، والطقس سيكون لطيفا نهارا باردا ليلا.