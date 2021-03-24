أكثر من 6000 إصابة .. تحذير شديد اللهجة من الصحة العراقية

أصدرت وزارة الصحة العراقية تحذيرا شديد اللهجة بشان الوضع الوبائي في البلاد حيث قالت : لقد بذلت وزارة الصحة و البيئة و الجهات الساندة، جهودا مضنية طيلة الفترة الماضية ، لكن الوضع الوبائي يتصاعد بشكل خطير ، حيث بلغ عدد الاصابات اليوم ٦٠٥١ إصابة مؤكدة ، وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ بدء الجائحة بالعراق.





وأضافت في بيانها: وهذا يؤكد ما حذّرنا منه سابقا في بياناتنا المتكررة من خطورة استمرار أغلب المواطنين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص من التهاون والاستهانة بالإجراءات الوقائية والذي سيؤدي إلى تصاعد الإصابات وقد يشكل خطرًا على مؤسساتنا الصحية في استيعابها لهذه الاعداد المتزايدة.





وتابعت الوزارة : وتتزامن تلك الزيادة مع أرتفاع معدلات الاصابات في اغلب دول العالم وهو ما يسمى بالموجة الثالثة التي تضرب دول اوربا و اميركا و البرازيل و عدد من دول المنطقة .





وزادت الصحة العراقية في بيانها قائلة: إن وزارة الصحة والبيئة تأسف لضعف أدراك خطورة الوضع الوبائي من قبل المواطنين و النتائج الخطيرة المترتبة على ازدياد عدد الاصابات الشديدة و الحرجة ، ولقد رصدت فرقنا الصحية الرقابية التهاون الكبير في ارتداء الكمام وأتساع ظاهرة التجمعات البشرية على الرغم من تكثيف الاجراءات القانونية بحق المخالفين.





واستطردت : تؤكد وزارتنا أن تخفيف الحظر وفتح المطاعم والمولات والمقاهي كان لدواع انسانية وبشرط تطبيق جميع الإجراءات الوقائية ، لذا نحذر الجميع اننا سنضطر الى أغلاق تلك المرافق في حال أستمرار التصاعد بالاصابات و سنعيد تقييم القرار بشكل دوري و ستكون التوصية بالعودة الى تشديد الحظر وغلق المرافق ذات التجمعات البشرية في حال أستمرار التصاعد في الموقف الوبائي بشكل يهدد المنظومة الصحية الوطنية .





كما أهابت الصحة العراقية بالمواطنين الكرام ضرورة إدراك خطورة الوضع والالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وغسل و تعقيم اليدين بشكل مستمر والتوجه الى المنصة الالكترونية لتسجيل اسمائهم لاخذ اللقاح.





فيما وجهت نداء عاجلا إلى كل الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لحث أفرادها على التسجيل في المنصة الالكترونية.





ودعت القنوات الاعلامية ورجال الدين ورؤساء العشائر للمساهمة الفاعلة في حث المواطنين على التسجيل في المنصة الالكترونية.



