أكثر من 6000 إصابة .. تحذير شديد اللهجة من الصحة العراقية

أصدرت وزارة الصحة العراقية تحذيرا شديد اللهجة بشان الوضع الوبائي في البلاد حيث قالت : لقد بذلت وزارة الصحة و البيئة و الجهات الساندة، جهودا مضنية طيلة الفترة الماضية، لكن الوضع الوبائي يتصاعد بشكل خطير، حيث بلغ عدد الاصابات اليوم ٦٠٥١ إصابة مؤكدة ، وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ بدء الجائحة بالعراق.
وأضافت في بيانها: وهذا يؤكد ما حذّرنا منه سابقا في بياناتنا المتكررة من خطورة استمرار أغلب المواطنين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص من التهاون والاستهانة بالإجراءات الوقائية والذي سيؤدي إلى تصاعد الإصابات وقد يشكل خطرًا على مؤسساتنا الصحية في استيعابها لهذه الاعداد المتزايدة.
وتابعت الوزارة : وتتزامن تلك الزيادة مع أرتفاع معدلات الاصابات في اغلب دول العالم وهو ما يسمى بالموجة الثالثة التي تضرب دول اوربا و اميركا و البرازيل و عدد من دول المنطقة .
وزادت الصحة العراقية في بيانها قائلة: إن وزارة الصحة والبيئة تأسف لضعف أدراك خطورة الوضع الوبائي من قبل المواطنين و النتائج الخطيرة المترتبة على ازدياد عدد الاصابات الشديدة و الحرجة ، ولقد رصدت فرقنا الصحية الرقابية التهاون الكبير في ارتداء الكمام وأتساع ظاهرة التجمعات البشرية على الرغم من تكثيف الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
واستطردت : تؤكد وزارتنا أن تخفيف الحظر وفتح المطاعم والمولات والمقاهي كان لدواع انسانية وبشرط تطبيق جميع الإجراءات الوقائية ، لذا نحذر الجميع اننا سنضطر الى أغلاق تلك المرافق في حال أستمرار التصاعد بالاصابات و سنعيد تقييم القرار بشكل دوري و ستكون التوصية بالعودة الى تشديد الحظر وغلق المرافق ذات التجمعات البشرية في حال أستمرار التصاعد في الموقف الوبائي بشكل يهدد المنظومة الصحية الوطنية .
كما أهابت الصحة العراقية بالمواطنين الكرام ضرورة إدراك خطورة الوضع والالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وغسل و تعقيم اليدين بشكل مستمر والتوجه الى المنصة الالكترونية لتسجيل اسمائهم لاخذ اللقاح.
فيما وجهت نداء عاجلا إلى كل الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لحث أفرادها على التسجيل في المنصة الالكترونية.
ودعت القنوات الاعلامية ورجال الدين ورؤساء العشائر للمساهمة الفاعلة في حث المواطنين على التسجيل في المنصة الالكترونية.
وفي سياق متصل اثنت علي الجهود التي تبذلها الفرق الطبية والصحية والادارية البطلة وكل الوزارات والجهات والمؤسسات الداعمة لجهود وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية لمرضى كورونا و تأمين استمرارية تلك الخدمات.