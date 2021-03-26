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رياضة

المهدي سليمان حارس بيراميدز يثير الجدل على تويتر: طفح الكيل

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:46 م
صدى البلد
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محمد السعيد
أثار المهدي سليمان حارس مرمى نادي بيراميدز الجدل، برسالة غاضبة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر".
وكتب الهاني سليمان:" نفد الوقت ونفد الصبر ونفدت كل سبل الاحتمال".

وتابع:" الكلام في الوقت المناسب بدون حساب وإظهار كل الحقائق المدفونة قهرا وظلما.. لقد طفح الكيل وفاض".

ويعاني المهدي سليمان من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية لـ بيراميدز، منذ انضمام شريف إكرامي إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ولم يشارك المهدي سليمان سوى مباراة واحدة مع بيراميدز هذا الموسم، في مختلف المسابقات.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة.
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