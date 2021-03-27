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أخبار العالم

مبعوثة أمريكية: واشنطن ستعيد فتح قنوات اتصال دبلوماسية مع فلسطين

السبت 27/مارس/2021 - 11:57 ص
واشنطن ستعيد فتح
واشنطن ستعيد فتح قنوات اتصال دبلوماسية مع فلسطين
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سمر صالح
أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أمام مجلس الأمن، أن واشنطن سوف تعيد فتح قنوات اتصال دبلوماسية مع فلسطين كانت انقطعت في ظل إدارة دونالد ترامب السابقة.


ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية تصريحات توماس جرينفيلد خلال مؤتمر لمجلس الأمن حول القضية الإسرائيلية الفلسطينية بأنه "منذ يناير، استرشدت مشاركتنا الدبلوماسية بافتراض أن التقدم المستدام نحو السلام يجب أن يستند إلى مشاورات نشطة مع الجانبين".


وأضافت المبعوثة أنه "تحقيقا لهذه الغاية، ستتخذ إدارتنا خطوات لإعادة فتح قنوات اتصال دبلوماسية كانت قد توقفت خلال عهد الإدارة السابقة"، لافتة إلى أن "مشاركاتنا كلها لها نفس الهدف: حشد الدعم لحل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".


وأشارت المبعوثة إلى أن الولايات المتحدة ترغب في "رؤية الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يتخذون خطوات نحو حل الدولتين"، مضيفة: "تحت قيادة الرئيس بايدن، أعادت الولايات المتحدة التزامها برؤية حل الدولتين المتفق عليه بشكل متبادل، والذي تعيش فيه إسرائيل في سلام وأمن إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة".


وتابعت قائلة: "نعتقد أن هذه الرؤية هي أفضل وسيلة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية ويهودية، مع الحفاظ على التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني بدولة خاصة به والعيش بكرامة وأمن".


وقالت جرينفيلد إن "بايدن يقوم باستعادة برامج المساعدة الأمريكية التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".
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