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أخبار البلد

محمد أبو العينين يبحث مع نائب رئيس حزب مستقبل وطن احتياجات ضحايا حادث قطارى سوهاج وسبل مساعدتهم ودعمهم.. صور

السبت 27/مارس/2021 - 11:54 ص
صدى البلد
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سوهاج احمد شريف - اسلام مقلد- تصوير كيرلس صلاح ومح

استقبل النائب أشرف رشاد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، لمناقشة الإجراءات اللازمة حول حادث قطارى طهطا بمحافظة سوهاج.



وتحدث محمد أبو العينين حول احتياجات ضحايا الحادث وسبل مساعدتهم ودعمهم الكامل، وملابسات الواقعة التي شهدتها قضبان محطة سكة حديد طهطا، صباح أمس، الجمعة.



وكان وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين وصل إلى مطار سوهاج لتفقد حال ومصابي وأهالي ضحايا والوقوف على ملابسات حادث قطاري سكة حديد طهطا.



وأعلن محمد أبو العينين أنه سيتم تشكيل لجنة فورية للتحقيق في واقعة قطاري طهطا المتصادمين، صباح أمس الجمعة، التي خلفت مئات الضحايا والمصابين بمستشفيات سوهاج وأسيوط.



وشهدت قرية محطة السكة الحديد بقرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا شمال سوهاج، أمس وقوع حادث تصادم بين قطارين مكيفين، وخروج 3 عربات عن القضبان ووقوع ضحايا ومصابين.

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