تقرير .. 4.164 تريليون جنيه حجم الإئتمان بالعملة المحلية للبنوك في أكتوبر الماضي

ارتفع حجم الائتمان المحلي للبنوك بالعملة المحلية إلي 4.164 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 4.135 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له ومقارنة بـ 4.1 تريليون جنيه في أغسطس السابق لهما.





كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ، ان صافي المطلوبات من الحكومة ضمن الائتمان المحلي لبنود " الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع" بقيمة 2.7 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 2.69 تريليون جنيه في سبتمبر 2020 ومقارنة بـ2.7 تريليون جنيه في أغسطس 2020.





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وصل حجم الائتمان المحلي للقطاع العام لبندي " الأوراق المالية ، الإقراض والخصم " لـ 127.7 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 128.8 مليار جنيه في سبتمبر 2020 ومقارنة بـ 126.8 مليار جنيه في أغسطس 2020.





بلع حجم المطلوبات بالقطاع الخاص لنفس البنود السابقة نحو844.4 مليار جنيه في أكتوبر 2020 مقابل 834.2 مليار جنيه في سبتمبر 2020 ومقارنة بـ 811.1 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام.





وسجلت المطلوبات من القطاع العائلي نحو 494.9 مليار جنيه في أكتوبر 2020 مقابل 487 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 461.733 مليار جنيه في أغسطس السابق.