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تكنولوجيا

بعد اكتشاف ثغرة خطيرة فى هواتف آيفون.. آبل تصدر هذه التحديثات

السبت 27/مارس/2021 - 08:00 م
اكتشاف ثغرة خطيرة
اكتشاف ثغرة خطيرة فى هواتف آيفون.. آبل تصدر هذه التحديثات
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ندى على
أصدرت شركة Apple آبل الأمريكية، تحديثات طارئة، لإصلاح ثغرة أمنية مستغلة بشكل نشط موجودة منذ 3 أسابيع على هواتف آيفون وأجهزة آيباد، حيث تشكل الثغرة تهديدا حقيقيا على ملايين المستخدمين. 

وبحسب موقع MacRumors ، فإن آبل أصدرت تحديثى 14.4.2 لمستخدمى هواتف آيفون وأجهزة آيباد الحديثة  ، و 12.5.2 للأجهزة القديمة وذلك بعد إصدار تحديث 14.4.1 مؤخرا ، لمعالجة الثغرة الخطيرة فى الأجهزة.  


ويمكن للمستخدمين تحميل تحديثات 2 لمستخدمى هواتف آيفون وأجهزة آيباد مجانًا، ويتوفر البرنامج على جميع الأجهزة المؤهلة من خلال الإعدادات، حيث يعمل التحديث على إصلاح الثغرة الأمنية التى تم استغلالها بشكل نشط على أجهزة البعض.  

وللوصول إلى التحديث الجديد ، يجب الانتقال إلى الإعدادات ثم تحديد عام ثم القيام بتحديث البرنامج، كما أصدرت آبل أيضا ، تحديث الأمان 12.5.2 للهواتف ولأجهزة القديمة. 

ووفقا للموقع فإن آبل قد علمت أن الثغرة قد تم استغلالها بشكل نشط، وقد تؤدي معالجة محتوى الويب من المخترقين أو الهاكرز إلى برمجة نصية عامة عبر المواقع مما يؤدى إلى التسبب فى مشكل كبيرة للمستخدمين. 

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