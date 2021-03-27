محافظ مطروح يبحث تيسير خدمات الاتصالات والتليفون للمواطنين بالمناطق المحرومة

وجّه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بوضع مقترح أولويات لتوصيل الخدمة للمواطنين بالتنسيق مع وزارة الاتصالات للإسراع بها مع أهميتها خاصة لمواكبة التطور التكنولوجى والتعليمي خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا وأهمية نظام التعليم عن بعد ( اون لاين) .









جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مطروح اليوم السبت ومديرى الإدارات المعنية ونواب رؤساء المدن ومسئولي الشركة المصرية للإتصالات .





كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تيسير خدمات الإتصالات والتليفون للمواطنين بالمناطق المحرومة من الخدمة بمدن وقري المحافظة.









وجّه محافظ مطروح بحصر وتجميع كافة مطالب ومشكلات الإتصال بالمدن الثمانية في ذلك القطاع ،مع حصر جميع المناطق المحرومة من خدمة التليفونات وتحديد الأولويات والأسبقية حسب الكثافة السكانية مع توفير جميع البيانات والتفاصيل من خرائط باعمال البنية التحتية والمخطط العمرانى والرفع المساحى والبيانات الديموغرافية كعدد السكان والمنازل تحديدا دقيقا وذلك لمخاطبة وزارة الاتصالات لتوفير خدمات التليفون والإنترنت والتيسير على المواطنين بتلك المناطق .



