ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ مطروح يبحث تيسير خدمات الاتصالات والتليفون للمواطنين بالمناطق المحرومة

السبت 27/مارس/2021 - 08:03 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمود
وجّه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بوضع مقترح أولويات لتوصيل الخدمة للمواطنين بالتنسيق مع وزارة الاتصالات للإسراع بها مع أهميتها خاصة لمواكبة التطور التكنولوجى والتعليمي خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا وأهمية نظام التعليم عن بعد ( اون لاين) .


جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مطروح اليوم السبت  ومديرى الإدارات المعنية ونواب رؤساء المدن ومسئولي الشركة المصرية للإتصالات  .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تيسير  خدمات الإتصالات والتليفون للمواطنين  بالمناطق المحرومة من الخدمة  بمدن وقري  المحافظة. 


وجّه محافظ مطروح بحصر وتجميع كافة مطالب ومشكلات الإتصال  بالمدن الثمانية في ذلك القطاع  ،مع حصر جميع المناطق المحرومة من خدمة التليفونات  وتحديد الأولويات والأسبقية حسب الكثافة السكانية  مع توفير جميع البيانات والتفاصيل من خرائط  باعمال البنية التحتية والمخطط العمرانى والرفع المساحى  والبيانات الديموغرافية كعدد السكان  والمنازل تحديدا دقيقا وذلك لمخاطبة وزارة الاتصالات  لتوفير خدمات التليفون والإنترنت  والتيسير على المواطنين بتلك المناطق .

كما وجة بحصر كافة المناطق ذات الاحتياج لأبراج شبكات اتصال للتليفونات  المحمولة  لمخاطبة وزارة الاتصالات بأهمية توفيرها بتلك المناطق لاهميتها القصوى في تيسير تواصل  أهالى تلك المناطق أو على الطرق لأهميتها البالغة فى أى طارئ كالحوادث  وغيرها.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

سورة يستحب قراءتها 3 مرات فى ليلة النصف من شعبان.. أمين الفتوى يوضح

لم تسمعها من قبل.. أسامة الأزهري يوضح أوصـاف النبــي .. فيديو

كامل الوزير: سائق القطار القادم من الخلف غلطان 100%

أسرار ليلة النصف من شعبان .. 19 حقيقة عنها لا يعرفها الكثيرون

دعاء سيدنا عمر بن الخطاب في ليلة النصف من شعبان

كيدهن عظيم .. سيدة تستيقظ على مفاجأة صادمة من حماتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. الصداع إشارة لهذه الأمراض الخطيرة

بالحجاب الأنيق.. زوجة رمضان صبحي تخطف الأنظار بـ انستجرام

بالأسعار.. أصغر 5 سيارات موديل 2021 في مصر| صور