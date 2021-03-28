تمريض حلوان تقيم ورشة عمل لطلاب مرحلة الماجستير بالكلية ..غدا

ينظم مركز التطوير والبحوث والخدمات بكلية التمريض بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان « كيف تكتب بروتوكول البحث »، لطلاب مرحلة الماجستير بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض والدكتورة زينب حسين رئيس قسم تمريض صحة البالغين ومدير مركز التطوير والبحوث والخدمات بكلية التمريض.





يحاضر فى ورشة العمل، الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض جامعة حلوان.





واشترط مركز التطوير والبحوث والخدمات أن لا يزيد عدد الحضور عن 50 طالب وطالبة علما بأن تكلفة ورشة العمل 300 جنيه والحضور بأسبقية الحجز.





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وحدد مركز التطوير والبحوث والخدمات بكلية التمريض، موعد الورشة حيث تقام يوم الاحد الموافق 28 مارس 2021، فى تمام الساعة 06:00 مساءً .



