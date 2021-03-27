بيان عاجل من السعودية بشأن كفاءة مصر في التعامل مع أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا عاجلا أعربت خلاله عن تقديرها البالغ ودعمها الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في التعامل بكفاءة عالية مع الحادث العرضي لجنوح إحدى السفن في قناة السويس.





وأعربت المملكة العربية السعودية عن ثقتها البالغة في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة من واقع ما تزخر به من خبرات وإمكانات وكفاءات مميزة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".





وأكدت السعودية وقوفها مع "الشقيقة مصر" بكافة إمكانياتها للمساهمة بدعم الجهود المبذولة من السلطات المصرية للتعامل مع هذا الحادث وتبعاته وفقًا لما تقدره السلطات المصرية، معلنة استمرار تواصلها مع الحكومة المصرية لهذا الغرض وبذل كل ما يمكن في مساعدة كافة السفن العالقة في البحر الأحمر.





وتعمل هيئة قناة السويس على تعويم السفينة البنمية الجانحة "إيفر جيفن" بإجراء عمليات تكريك حول السفينة لإحاطتها بالمياه من كل الجوانب أملًا في عودة الملاحة في القناة لطبيعتها خلال الساعات المقبلة.





وأكد الفريق أسامة ربيع أنه تم الاستعانة بنحو 9 قاطرات لتنفيذ مهمة تحريك السفينة الجانحة، في أعقاب الانتهاء من أشغال الحفر في مقدمة السفينة.



