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الدولار يسجل 15.67 جنيه للشراء .. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

الأحد 28/مارس/2021 - 08:28 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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شيرين عادل
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم  الأحد 28-3-2021، تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.77 جنيه للبيع، و 15.67 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.65جنيه للبيع و 18.47جنيه للشراء.

 سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.66جنيه للبيع و 21.42جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.20 جنيه للبيع و4.15 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 52.19 جنيه للبيع 49.09 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
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