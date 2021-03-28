تصفيات كأس العالم 2022.. فرنسا تبحث عن الفوز الأول أمام كازاخستان





ويسعى منتخب فرنسا بقيادة مدربه ديديه ديشامب لتحقيق الفوز الأول له في تصفيات المونديال، بعد التعادل المخيب أمام أوكرانيا 1 - 1، الأربعاء الماضي، بالجولة الأولى.





على الجانب الآخر يأمل منتخب كازاخستان في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الديوك الفرنسية، تمنحه دفعة قوية خلال الفترة المقبلة، لتقديم نتائج أفضل، والحفاظ على حظوظه في التأهل إلى مونديال قطر.





كان منتخب كازاخستان سقط على أرضه أمام ليتونيا، الأربعاء الماضي، بهدفين مقابل هدف، في افتتاح مشواره بالتصفيات.





ويتصدر منتخب البونسة والهرسك جدول ترتيب المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم 2022 برصيد نقطة واحدة ويحل فنلندا ثانيا وأوكرانيا ثاليا وفرنسا رابعا بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب كازاخستان جدول المجموعة بدون نقاط.

يحل منتخب فرنسا ضيفا ثقيلا على نظيره كازاخستان، اليوم، الأحد، في تمام السادسة مساء، على ملعب أستانا آرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.