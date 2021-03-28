التعاون الإسلامي تشيد بجهود مصر في تعاملها مع أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس

أشادت منظمة التعاون الإسلامي بالجهود التي تبذلها مصر للتعامل بكفاءة وقدرة عالية مع حادثة السفينة الجانحة في قناة السويس.





وقالت الأمانة العامة للمنظمة في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، إنها تشيد بالجهود التي تبذلها مصر للتعامل بكفاءة وقدرة عالية مع حادثة السفينة الجانحة في قناة السويس.





وأعربت عن ثقتها في الإجراءات التي تتخذها مصر وحرصها على إعادة حركة الملاحة في قناة السويس، مؤكدة وقوفها ومساندتها للسلطات المصرية في الجهود المبذولة لإنقاذ السفينة الجانحة وتجاوز هذه الأزمة.





وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أكد في وقت سابق ان العمل مستمر داخل قناة السويس على مدار 24 ساعة لإنهاء أزمة السفينة البنمية الجانحة "إيفر جيفن" في القناة.





وكشف عن أن الرياح ليست السبب الأساسي في أزمة السفينة، موضحا أن القناة تحملت مراكب أكبر من السفينة الجانحة في قناة السويس، معتبرا أن قبطان السفينة هو المسئول عن وقوع تلك الحادثة.





وأكد في تصريحات صحفية أن التحقيقات ستكشف عن السبب الرئيسي وراء أزمة السفينة الجانحة، لافتا إلى أنه من الممكن تفريغ حمولة السفينة الجانحة التي تحتوي على 223 ألف طن.