ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تونس.. اتحاد الشغل يحدد الهدف من الحوار الوطني

الأحد 28/مارس/2021 - 08:20 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
وضح الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، يوم الأحد، أن مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها، خلال الآونة الأخيرة، تهدف إلى إنقاذ البلاد من الأزمة الخانقة.

وبادرت النقابة التونسية إلى الرد على الاتهامات التي جرى توجيهها إلى المبادرة وقالت إن الهدف منها هو إنقاذ المنظومة ومد طوق النجاة لحركة النهضة، وفقًا لسكاي نيوز.

وقال الطاهري، في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على المجلس الجهوي لاتحاد الشغل، إن مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تنظيم حوار شبابي على منصات رقمية تعتبر "انقلابا" على الأعراف ولم تحترم المنظمة.

وأردف الطاهري "خيار الاتحاد هو الحوار واذا إنسدت سبله، فلدينا البديل ومسارات أخرى قائلا' 2011 و 14 يناير سيناريوهات ليست بعيدة علينا".

وتابع "سنضغط مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي نتقاطع معها اجتماعيا لإنقاذ الموقف والذي ينوي الاقتتال، والاحتراق مكانه ليس في تونس".

وتعيش تونس على وقع توتر اجتماعي وسياسي، من جراء استياء عارم في الشارع من تردي الوضع المعيشي وتدهور الاقتصاد، لا سيما خلال جائحة كورونا.

وتفاقمت الأزمة السياسية في تونس، من جراء خلاف بين رئيس البلاد،  وبين رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الذي أجرى تعديلا وزاريا لم يقبل به قيس سعيد، ورأى أنه ضم وزراء تحوم حولهم شبهات فساد.
Advertisements
Advertisements

التعرف على هوية فتاة حادث طريق السخنة - الجلالة .. شاهد

احترقت سيارتها.. فحص كاميرات بوابة الطريق الصحراوى للتعرف على هوية فتاة طريق الجلالة

وزير التعليم يزف خبرا سارا لطلاب المدارس بخصوص مذاكرة "العلوم"

الاتجاه المعاكس .. سيارة تشتعل وداخلها فتاة على طريق الجلالة بسبب السرعة الجنونية

شيء لا يصدق.. نجيب ساويرس يعلق على مشهد انتحار فتاة بسيارتها على طريق الجلالة

وفاة الدكتور محمد وهدان الأستاذ بجامعة الأزهر ومؤسس قسم الإعلام للبنات

حسام البدري : لست راضيا عن أداء منتخب مصر وحققنا هدفنا بالتأهل لأمم إفريقيا

مشهد مروع .. لحظة احتراق قافلة وقود على طريق سريع

بأمر القضاء .. وقف شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين

بأمر الرئيس.. البدء الفوري في تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة" ودمج التنفيذ في مرحلة واحدة

انتشال آخر شخص مفقود من أسفل أنقاض عقار جسر السويس

مفيش فايدة.. سموم الإسكندرية: الناس بتبخر البيوت بسم قاتل يؤدى إلى توقف عضلة القلب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021|.. صور

كتف وكتف.. دنيا عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

أحمد عصام وهاجر أحمد في ضيافة صدى البلد.. صور