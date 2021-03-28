في سرية تامة.. خطوبة ابنة أصالة .. فيديو

أكدت ابنة الفنانة اصالة شام الذهبى على خطوبتها في احدث ظهور لها في احد المناسبات التي تخص الفاشون والموضة، ويعد ذلك الخطوبة الجديدة لشام بعد فترة قصيرة من فشل العلاقة الأولى.









وأكدت شام في لقاء لها ببرنامج et بالعربى أنها مخطوبة لشاب وتمت في سرية تامة، ولكن لم يتم تحديد موعد للزفاف.









قبل أيام، نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" بحسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام"، صورة بدت فيها وهي تحتضن شابًا، علمًا أنها التُقطت على شكل ظل، أي من دون إظهار ملامحهم، وتناقل الصورة بعدها عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق، وهو ما أتاح للمتابعين التعليق حيث أشاروا إلى أنه خطيبها وتساءلوا عن هويته، كما نشرت شام في وقت لاحق فيديو قصير ظهرت فيه يده وهي تمسك بيدها في السيارة فيما يستمعان إلى إحدى أغنيات والدتها