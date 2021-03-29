الهاني سليمان يكشف موقفه من الانتقال لـ الأهلي

كشف الهاني سليمان حارس مرمى سموحة عن موقفه من الانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال الهاني سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "لا أقبل بالجلوس احتياطيًا نهائيًا منذ بداية مسيرتي في عام 2007".





وبسؤاله إذا تلقيت عرضًا من الأهلي ومحمد الشناوي متواجد في الفريق ستنضم وتعلم أنك رقم 2؟، أجاب: "هذا أمر مختلف، ممكن في أندية آخرى لا أقبل ذلك".





وتابع: "لم يتحدث معي أحد من النادي الأهلي، ولكن هناك أندية من الممكن أن أكون فيها الحارس الثاني مع محمد الشناوي في هذا التوقيت أقبل أن أكون رقم 2 ولا يوجد لدي مشكلة".