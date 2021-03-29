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رياضة

الهاني سليمان يكشف موقفه من الانتقال لـ الأهلي

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:15 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف الهاني سليمان حارس مرمى سموحة عن موقفه من الانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال الهاني سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "لا أقبل بالجلوس احتياطيًا نهائيًا منذ بداية مسيرتي في عام 2007".

وبسؤاله إذا تلقيت عرضًا من الأهلي ومحمد الشناوي متواجد في الفريق ستنضم وتعلم أنك رقم 2؟، أجاب: "هذا أمر مختلف، ممكن في أندية آخرى لا أقبل ذلك".

وتابع: "لم يتحدث معي أحد من النادي الأهلي، ولكن هناك أندية من الممكن أن أكون فيها الحارس الثاني مع محمد الشناوي في هذا التوقيت أقبل أن أكون رقم 2 ولا يوجد لدي مشكلة".
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