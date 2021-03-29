ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس هيئة قناة السويس: بدء مناورات تعويم السفينة الجانحة بمشاركة القاطرة الهولندية

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:43 ص
انجي هيبة
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فجر اليوم الإثنين، بدء مناورات الشد؛ لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، بواسطة 10 قاطرات عملاقة، تقوم بالعمل من 4 اتجاهات مختلفة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن توزيع  القاطرات خلال مناورات الشد، يشمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال، بواسطة كلا من القاطرة "بركة 1 "والقاطرة "عزت عادل" بقوة شد 160 طن لكل منهما، فيما تقوم 4 قاطرات بدفع مؤخرة السفينة جنوبا، وتشمل القاطرتان الجديدتان "عبد الحميد يوسف" و"مصطفى محمود" بقوة شد 70 طنا لكل منهما، والقاطرتان بورسعيد 1 وبورسعيد 2، كما تعمل قاطرتان على شد مؤخرة السفينة جنوبا، وفي مقدمتهم القاطرة الهولندية APL GUARD بقوة شد 285 طنا، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان "تحيا مصر1" و"تحيا مصر 2" في دفع مقدمة السفينة ناحية الشمال.

جدير بالذكر، أن القاطرة الهولندية APL GUARD، وصلت أمس الأحد، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية؛ للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.



رئيس هيئة قناة السويس: بدء مناورات تعويم السفينة الجانحة بمشاركة القاطرة الهولندية
رئيس هيئة قناة السويس: بدء مناورات تعويم السفينة الجانحة بمشاركة القاطرة الهولندية
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوبارو WRX تظهر بتصميم جديد وإطلالة 2022| صور

بفستان أسود.. نادية الجندى تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات كندة علوش تبرز أنوثتها