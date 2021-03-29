بعد نقل المومياوات الملكية.. هل سيخلو المتحف المصري من الآثار

قالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن كل انظار العالم يوم السبت المقبل ستتوجه لـ المتحف المصري بالتحرير و المتحف المصري بالحضارة، وذلك أثناء نقل المومياوات الملكية.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف و آية جمال الدين، أن مصر تمتلك ثلث آثار العالم، وأن المتحف المصري مازال يمتلك لوحات و قطع أثرية هامة ومتنوعة .





ولفتت إلى أن نقل المومياوات لـ متحف الحضارة لا يعنى خلو المتحف المصري من الآثار.





وأشارت مدير عام المتحف المصري بالتحرير إلى أن هناك أشياء أكثيرة ليست موجودة فى أى مكان بالعالم ستكون موجودة فى المتحف المصري و سيظل محتفظا بها.

وتبدأ رحلة الموكب من موقعه بالمتحف المصري في ميدان التحرير، الذي سيتم افتتاح أعمال تطويره وإزاحة الستار عن المسلة والكباش التي تتوسطه حاليًا، بالتزامن مع نقل المومياوات الملكية، ثم ينطلق الموكب عبر كورنيش النيل وسور مجرى العيون، وصولًا إلى متحف الحضارة بالفسطاط. مراسم النقل ستتضمن موكبا رسميا لكل مومياء يتم نقلها عبر عربة فرعونية مستقلة، ويستغرق نقل المومياوات حوالي 40 دقيقة، و يشارك في هذا الحدث عدد كبير من الفنانين والفنانات من بينهم الفنانة يسرا وسوسن بدر، وأحمد السقا وأحمد عز وغيرهم.



