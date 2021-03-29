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أخبار العالم

البحرين.. القبض على شاب اعتدى على فتاة بالضرب في شارع عام.. فيديو

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:49 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت وزارة الداخلية في البحرين عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر" عن القبض على شاب أقدم على الاعتداء على امرأة في أحد الأحياء السكنية، بسبب خلافات بينهما.

ووفق بيان الداخلية فقد أوضحت أنه تم "رصد مقطع فيديو متداول لشخص يعتدي على امرأة، وعليه قامت شرطة المنطقة الشمالية بالقبض على المعتدي، 33 عاما، إثر قيامه بالاعتداء بالضرب على امرأة، 43 عاما، في أحد الأحياء السكنية بسبب خلافات شخصية".

وأكدت أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدي، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لرجل وهو يعتدي على المرأة بيديه ويحاول ركلها بقدمه، فيما ظهر آخرون وهم يحاولون السيطرة عليه وإبعاده.
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