إحالة موجه علوم ببنها للتحقيق لوجود سؤال ضمن مقرر إبريل



وتفقد وكيل الوزارة مدارس إدارة بنها اليوم لمتابعة سير الامتحانات الشهرية واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس رافقه عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية.



وتضمنت الجولة مدرستي أبو عبيده بن الجراح للتعليم الأساسي ، وجمال الدين الافغاني، بإدارة بنها التعليمية، حيث تفقد سير الامتحانات الشهرية واتباع الطلاب الاجراءات الإحترازية والوقائية داخل اللجان وضرورة التباعد الإجتماعي والنظافة وخصوصا نظافة الحمامات والفصول والتهوية الجيدة والمناسبة داخل اللجان الامتحانية.





و تفقد الملاعب وأكد على نظافتها والتخلص من أية عوائق والحافظ على أمن وسلامة المنشأة التعليمية، وشدد وكيل الوزارة علي ضرورة التنبيه علي أولياء الأمور بالتزام الطلاب بارتداء الكمامات داخل المدارس وجميع العاملين داخل المدارس.



كما وجه الشكر والامتنان للجميع للالتزام الفعلي بالاجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدارس.

وأكد وكيل الوزارة علي ضرورة التخلص من الرواكد الخشبية والحديدية بالطرق القانونية للحفاظ علي سلامة أبنائنا الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة علي ضرورة التخلص من الرواكد الخشبية والحديدية بالطرق القانونية للحفاظ علي سلامة أبنائنا الطلاب.

قرر ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية احالة موجه أول العلوم بإدارة بنها التعليمية للتحقيق لوجود سؤال في امتحان العلوم ضمن مقرر شهر أبريل المقبل، وكلف بإلغاء السؤال وتوزيع درجاته علي باقي الأسئلة.