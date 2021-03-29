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ديني

ما حكم عدم تنفيذ وصية المتوفى؟ الإفتاء تجيب

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:01 م
وصية الميت
وصية الميت
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شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "ما الحكم إذا أوصى الميت في الذهب
بإخراجه والورثة لم يفعلوا ذلك وأخذوه وقسموه فيما بينهم فهل عليهم وزر؟".


وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه إذا أقر الورثة بالوصية فيكون عدم تنفيذها خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن تقسيم المواريث قال: "مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".

وأضاف أمين الفتوي، أن تنفيذ الوصية مطلوب، حتى إن الفقهاء قالوا إنه يتعلق بالتركة حقوق منها: تجهيز الميت ودفنه وسداد
الديون وتنفيذ الوصايا، وفي الآخر تقسيم الباقي على الورثة.

وأكد "شلبي" خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على فيس بوك أن عدم تنفيذ الوصية
مع الإقرار والعلم بها هو تصرف لا يصح وهم آثمون
وسيحاسبون على ذلك أمام الله تبارك وتعالى.

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