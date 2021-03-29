قفزة قياسية جديدة في إصابات كورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، ذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي حالات الإصابة 388866 حالة.





وكانت السعودية سجلت أمس 531 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وعن حالات الوفاة الجديدة، رصدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6656 حالة وفاة.





أما حالات الشفاء، فقالت الوزارة إنه تم تسجيل 357 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 377304 حالة.





وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4906 والحالات الحرجة 674 حالة.