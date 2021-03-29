نائب محافظ أسوان تتفقد قافلة طبية لصندوق تحيا مصر .. شاهد

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بتفقد جهود القافلة الطبية الشاملة بجمعية تنمية المجتمع بالشلال بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وجمعية الهلال الأحمر المصرى والتي تضم 6 تخصصات علاجية هم الأطفال والنسا والجلدية والباطنة والعظام والرمد مع توفير نظارات طبية وصيدلية لصرف الأدوية مجانًا حيث يتم الكشف على حوالى 500 حالة يوميًا .





وطالبت غادة أبوزيد الجهات المختصة بدراسة إنشاء مخبز بلدى ، بجانب مشغل يدوى وحضانة للأطفال بجمعية تنمية المجتمع على أن تقوم جمعية الأسر المنتجة التابعة لمديرية التضامن الإجتماعى بالتسويق لمنتجات المشغل .





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ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الحيوى لصندوق تحيا مصر فى تنفيذ حزمة من المبادرات التنموية والمشروعات الجديدة لتساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتي من أبرزها تنظيم القافلة الطبية الشاملة على مدار 3 أيام بمناطق وقرى الشلال بمدينة أسوان ، وإقليت والرغامة بمركز كوم أمبو .





ولفت أشرف عطية إلى أن ذلك يتوازى مع تنفيذ صندوق تحيا مصر لمشروعات ستساهم في تحقيق العوائد والمكتسبات المطلوبة بإجمالى 14 مشروع تم إنهاء 8 مشروعات منها بنسبة 100 % وذلك بتكلفة إجمالية 686 مليون جنية منها 320 مليون جنيه دعمًا من صندوق تحيا مصر و 323 مليون جنيه دعمًا من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ، وأيضًا 43 مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .





وكانت قد واصلت محافظة أسوان فعاليات تكريم شهداء الوطن والواجب ، حيث قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية .





وأكد محافظ أسوان ، في كلمته على أنه بالعزيمة والترابط سيظل الوطن كيان واحد وهو الذى يؤكد عليه دائمًا رئيس الجمهورية، بأننا قادرين على مواجهة التحديات بالإلتحام والوحدة بين الشعب والجيش والشرطة، حيث تجسد ذلك في قدرة الدولة المصرية على إداراة الأزمات المتتالية على مدار الأيام الماضية ، بجانب تلاحم شعب مصر العظيم مع الجهود الحكومية في مواجهة هذه الأزمات .





ولفت المحافظ، إلي أنه مع تضحيات أعز الرجال من شهداء الواجب الوطنى نسابق الزمن على جبهة حرب أخرى بمشروعات تنموية فى جميع القطاعات تشمل إحلال وتجديد البنية التحتية ، علاوة على التطوير والتجميل ، فضلًا عن رفع مستوى الخدمات من أجل تحسين معيشة وحياة المواطنين .





وأردف اللواء أشرف عطية، بأن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية بإطلاق أسمائهم على المدارس والشوارع و المنشآت الهامة ، وهو الذى توازى مع إنشاء النصب التذكارى الجديد للشهداء ضمن أكبر مشروع حضارى للتطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان ، كما سيتم وضع تماثيل لعظماء مصر منهم الفريق أول عبد المنعم رياض ، والزعماء الراحلين جمال عبد الناصر ، و أنور السادات ،بالإضافة إلى أبن أسوان المشير محمد حسين طنطاوى .