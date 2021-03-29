مفاجآت بالجملة.. البدري يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة جزر القمر

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، تشكيل المنتخب الوطني لخوض مباراته ضد منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية

ويضم التشكيل محمد الشناوي لحراسة المرمي -علي جبر - محمود حمدي "الونش"- عمر جابر - عبدالله جمعه -عمرو السولية - محمد النني - محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " محمد شريف

ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش " طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - احمد ايمن منصور- اسلام عيسي