مفاجآت بالجملة.. البدري يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة جزر القمر

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول
لكرة القدم ، تشكيل المنتخب الوطني لخوض مباراته ضد منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة السادسة
والاخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية
ويضم التشكيل محمد الشناوي لحراسة المرمي -علي جبر - محمود
حمدي "الونش"- عمر جابر
- عبدالله جمعه -عمرو السولية - محمد النني - محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح - محمود
حسن "تريزيجية " محمد شريف
ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش
" طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن
- مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم
- احمد ايمن منصور- اسلام عيسي