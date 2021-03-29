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تعليم

بتكلفة ٤٨٠ مليون جنيه .. افتتاحات جديدة بمستشفيات جامعة عين شمس

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:36 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
تحتفل مستشفيات جامعة عين شمس بأفتتاح عدد من التحديثات والتجديدات بمستشفي الدمرداش وعين شمس التخصصي بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية والدكتور علي الانور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ، الدكتور طارق يوسف المدير العام لمستشفي الدمرداش الجراحي ، الدكتور وليد انور المدير العام لمستشفي عين شمس التخصصي.


وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس .

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وتشمل الافتتاحات جناح العمليات المجمعة بمستشفي الدمرداش الجامعي بتكلفة قدرها ١٣٠ مليون جنيه منهم ١٢٠ مليون جنيه مهداه من البنك الأهلي المصري ، ١٠ مليون جنيه من جمعية نهضة طب عين شمس ، قسم جراحة تجميل الوجه والفكين بتكلفة بلغت ١٦ مليون جنيه ، مجمع النفايات الطبية بتكلفة قدرها ١٣ مليون جنيه والمجمع الاداري بتكلفة ٥ مليون جنيه، ، الجراچ متعدد الطوابق، تطوير الموقع العام للمستشفيات بتكلفة ٢٤٠ مليون جنيه .

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إضافة إلي جناح العمليات الصغرى بمستشفي عين شمس التخصصي والذي يشمل ٤ غرف عمليات بتكلفة ٣٥ مليون جنيه الي جانب وحدة الأشعة ، جناح الرنين المغناطيسي الجديد  بتكافة ٣٦ مليون جنيه ووحدة فحوصات واعادة تأهيل القلب بتكلفة ١٠ مليون جنيه، وذلك يوم الخميس الموافق ١ ابريل بمركز التدريب وتطوير التعليم الدور الخامس في تمام الساعة التاسعة صباحا.

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