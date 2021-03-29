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فن

مروان بابلو يحتل تريند اليوتيوب بـ ثلاث أغانيات .. فيديو

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:52 م
صدى البلد
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شروق حمدى
تصدر مطرب الراب مروان بابلو تريند اليوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحة البوم "كنترول" عبر قناته الرسمية 

واحتل مروان بابلو قائمة التريند بـ ثلات أغنيات " كنترول ، دون ، فين الحب " ، محققا أكثر من 2 مليون مشاهدة 

وتصدر مروان بابلو تريند محركات البحث لعدة أيام، عقب طرح أغنية "غابة" عبر موقع يوتيوب، وتحقيقها مشاهدات عالية خلال ساعات قليلة، بعد عودته من الاعتزال لغناء الراب مرة أخرى.

أعلن مروان بابلو العام الماضي اعتزاله الغناء، وغلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه عاد في قراره مرة أخرى.

يعد ألبوم غابة هو الثالث في مشوار بابلو، بعد الجميزة الذي طرحه عام 2019، وفري في نفس العام.

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