6 تغييرات دفعة واحدة .. البدري يقود ثورة فى تشكيل منتخب مصر

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، تشكيل منتخبنا لخوض مباراته ضد منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.





ويضم التشكيل محمد الشناوي لحراسة المرمي -علي جبر - محمود حمدي "الونش"- عمر جابر - عبدالله جمعه -عمرو السولية - محمد النني - محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " محمد شريف.





ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش " طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - احمد ايمن منصور- اسلام عيسى .



وقرر البدري استبعاد كلا من محمد بسام وعامر عامر و ياسر إبراهيم من قائمة منتخب مصر التى ستخوض مباراة اليوم لأسباب فنية .



ووفقا للتشكيل المعلن لخوض مباراة جزر القمر فإن البدري أجرى 6 تغييرات كاملة عن أخر تشكيل لعب به المنتخب أمام كينيا والتى أقيمت مساء الخميس الماضى .



وكان المنتخب خاض مباراة كينيا الماضية بتشكيل مكون من الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه الرباعى محمد هانى وأحمد حجازى ومحمود الونش وفى الوسط محمد الننى وحمدى فتحى وقفشة وفى الهجوم تريزيجيه وصلاح ومصطفى محمد .





